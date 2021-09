Visite libre de la grotte de la Résistance ! Village de Porri, 18 septembre 2021 15:00, Porri.

Journée du patrimoine 2021 Village de Porri. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de la grotte de la Résistance !

Sur la place de l’église,présentation des différents lieux du village liés à l’histoire,l’organisation de la grotte, la Conférence de Porri, puis, départ libre vers la grotte.

Une cachette stratégique introuvable…

Haut lieu de la Résistance insulaire lors du dernier conflit mondial, la grotte de Porri est une modeste excavation aménagée près du sommet d’un rocher surplombant la vallée du Fium’Alto. On y accède, aujour’hui, après une agréable promenade sous les châtaigniers, par un sentier balisé.

Le siège d’une imprimerie clandestine !

Comme en témoignent les quelques vestiges qui y étaient exposés jusqu’à une période récente, cette grotte a d’abord été utilisée, à partir de l’hiver 1942, comme abri pour une imprimerie clandestine qui fonctionne jusqu’à la Libération. De nombreux tracts y sont tirés ainsi que quelques exemplaires, diffusés sous le manteau, du journal Le Patriote de Bastia.

Un QG local occasionnel de la Résistance

L’endroit sert occasionnellement de lieu de réunion où se retrouvent les chefs de la Résistance qui décident des dispositions à prendre en vue de l’insurrection générale du 9 septembre 1943. Suite aux assauts répétés des troupes italiennes – qui cherchent à localiser et à anéantir le poste de commandement de la Résistance installé dans une autre grotte située sur le versant sud de la vallée du Fium’Alto, au-dessus de San Gavino d’Ampugnani – les maquisards corses transfèrent à Porri tout ce qui peut être sauvé de l’installation précédente. C’est ainsi qu’à partir de l’été 1943, la grotte accueille également un poste émetteur utilisé pour les liaisons radio avec Alger.

La grotte de Porri en vidéo :

https://lesresistances.libcast.com/resource/e2_fl5_la_grotte_de_porri-mov-2/hd/sf_publication_channel/Video+Cards.mp4

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.



Village de Porri Eglise de Porri Porri 20215 Haute-Corse

+33 (0)4 95 39 25 38

Le village de Porri, et les hameaux le composant à l’origine, se trouvent sur une crête située en contrebas de la route départementale 237. Le site occupe le centre d’une petite vallée dominée par le massif du Sant’Angelo et dont les ruisseaux rejoignent le Fium’Alto.

Les hameaux de Porri, Poggio et Pudosso sont cités dans un registre de tailles de 1454. Ceux de Finochiaggia et de Panicale n’apparaissent dans ces sources fiscales qu’à la fin du XVe siècle et Pruniccia et Casanova ne sont mentionnées qu’en 1537.

Peu à peu, le hameau de Porri, qui va donner son nom à la commune, prend de l’importance. Il englobe l’écart de Finochiaggia et c’est lui qui accueille la nouvelle église paroissiale de Saint-Nicolas probablement construite au cours du XVIIe siècle.

Par la suite, il se développe grâce à l’installation des populations des petits habitats environnants comme Poggio qui est déjà abandonné lors de l’établissement du Plan Terrier. L’abandon des autres sites habités s’échelonne progressivement entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle.

Dans l’histoire contemporaine, Porri est surtout connu pour avoir été l’un des foyers de résistance les plus actifs.

Crédits : (c) Commune de Porri Gratuit (c) Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca