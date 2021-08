Pierrelatte Village de Pierrelatte Drôme, Pierrelatte Reflet de la vie traditionnelle Village de Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Reflet de la vie traditionnelle Village de Pierrelatte, 18 septembre 2021 10:00, Pierrelatte. Journée du patrimoine 2021 Village de Pierrelatte. Gratuit

18 et 19 septembre Reflet de la vie traditionnelle * Les santons s’animent et la présence de lumière et d’eau rendent le village encore plus vivant que jamais ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Village de Pierrelatte 10 rue pierre semard, 26700 Pierrelatte, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Pierrelatte 26700 Drôme

04 75 04 07 98 http://www.ville-pierrelatte.fr/culture/le-patrimoine/295-le-village-provencal-aime-et-simone-brun http://www.office-tourisme-pierrelatte.com/01-sites-touristiques/village-provencal.html Crédits : ®drôme provençale Gratuit

