Dimanche 19 septembre, 09h30 présentation des travaux de restauration du vieux village de Montlaux, démonstration de taille de pierres * Sur la journée: exposition et présentation des travaux en cours sur le vieux village de Montlaux.

Demonstration de taille de pierres. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

04230 Montlaux

Visite guidée du vieux village de Montlaux abandonné depuis plusieurs décennies

Crédits : association au pied du mur Gratuit association au pied du mur

