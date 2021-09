Moigny-sur-École Village de Moigny-sur-École Essonne, Moigny-sur-École Exposition sur le patrimoine du village en extérieur Village de Moigny-sur-École Moigny-sur-École Catégories d’évènement: Essonne

Exposition sur le patrimoine du village en extérieur Village de Moigny-sur-École, 18 septembre 2021 10:00, Moigny-sur-École. Journée du patrimoine 2021 Village de Moigny-sur-École. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition sur le patrimoine du village en extérieur * Réalisée à partir de l’Inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional, cette exposition présente en 12 étapes les particularités du patrimoine bâti rural, les spécificités architecturales du Gâtinais français ainsi que des moments de vie dans nos campagnes avant 1950.

Une action réalisée avec la participation du Parc naturel régional du Gâtinais français. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Visite libre, merci de respecter des consignes sanitaires en vigueur.

Village de Moigny-sur-École 91490 Moigny-sur-École Moigny-sur-École 91490 Essonne

Village rural typique du Gâtinais français

