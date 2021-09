Moigny-sur-École Village de Moigny-sur-École Essonne, Moigny-sur-École Visite commentée Village de Moigny-sur-École Moigny-sur-École Catégories d’évènement: Essonne

Moigny-sur-École

Visite commentée Village de Moigny-sur-École, 18 septembre 2021 16:00, Moigny-sur-École. Journée du patrimoine 2021 Village de Moigny-sur-École. Gratuit|Sur inscription 01 64 98 00 00, mediatheque-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr

18 et 19 septembre Visite commentée * Une visite commentée par le Parc naturel régional du Gâtinais français pour découvrir le patrimoine rural de Moigny-sur-École Moigny-sur-École est un petit village du Sud-Essonne de 1300 habitants. Niché au coeur de la vallée de l’École, il a conservé une forte identité rurale.

Le Parc naturel régional du Gâtinais français a entrepris en 2019 un inventaire de son patrimoine. Cet inventaire a simplement pour objectif, d’une part, de révéler les caractéristiques et les spécificités du patrimoine bâti des communes et, d’autre part, d’aider les habitants à prendre conscience de la richesse et de la valeur du patrimoine qu’ils côtoient chaque jour, parfois même sans s’en rendre compte. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Gratuit, sur inscription uniquement (nombre de places limitées), prévoir une tenue adaptée à la météo et à la marche. Respect des consignes sanitaires en vigueur.

Village de Moigny-sur-École 91490 Moigny-sur-École Moigny-sur-École 91490 Essonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25153635.jpg 01 64 98 40 14 http://www.moigny-sur-ecole.com

Village rural typique du Gâtinais français

