Visite commentée du manoir de Kernoel Village de Kernoel, 18 septembre 2021 10:30, Île-d'Arz. Journée du patrimoine 2021 Village de Kernoel. Gratuit

18 et 19 septembre Visite commentée du manoir de Kernoel * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

Village de Kernoel Kernoel, 56840, Ile d’Arz Île-d’Arz 56840 Morbihan

Manoir mentionné en 1440.

Logis en pierre de taille, à un étage carré et comble simple, élévation à une travée, et toit à longs pans à pignon découvert, communs en pierre de taille, à comble à surcroît, couvert d’un toit à longs pans à pignon découvert. Colombier de plan circulaire en moellon, avec granite en couverture, lanternon recouvert en ardoise d’un toit polygonal.

Détails Catégories d’évènement: Île-d'Arz, Morbihan Autres Lieu Village de Kernoel Adresse Kernoel, 56840, Ile d'Arz Ville Île-d'Arz Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Village de Kernoel Île-d'Arz