Journée du savoir-faire du bâti ancien Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard, 18 septembre 2021 14:00, Saint-Lyphard.

Journée du patrimoine 2021 Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

Savoir-faire autour du bâti ancien

Démonstration de pose de chaume

Initiation à la Terre Crue et au “ rejointoiement»

sur un mur du village

Sensibilisation au petit patrimoine avec Tiez breizh, Maisons et Paysages de Bretagne

14 h 30 : visite tactile du village avec Anaïs Boutrolle, chargée de développement pour Tiez Breizh

18 h : “Là”

Concert aux confins de la science et de l’imagination, un endroit bien précis, aux confins de la Voie lactée : objet des calculs et des observations de l’astrophysicien Pierre Hily-Blant, un nuage moléculaire au sein duquel de nouvelles étoiles sont en formation. Là…, au coeur de turbulences gigantesques se joue l’apparition probable de lointains systèmes solaires, dont certaines planètes, semblables à la nôtre, hébergeront peut-être un jour la vie.

Avec Athénor CNCM , Karl Naegelen : composition – ensemble InSitu / Fabrice Arnaud-Crémon : clarinettes, Toma Gouband : percussions, Christophe Havard : électronique et Aurélie Maisonneuve : voix – Pierre Hily-Blant : astrophysicien.

concert quatuor In Situ sous le chêne de la Catiche.

19 h : Pique nique tiré du sac et tirage au sort du jeu

concours de l’été.

Avec le Crédit Mutuel partenaire de Parc en Fêtes

20 h 30 : Conférence-observation des étoiles

Avec la Brière Etoilée. (sous réserve)

samedi 18 septembre – 14h00 à 21h30

pass sanitaire requis pour accéder aux animations



Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20704433.jpg 02 40 66 85 01 http://www.parc-naturel-briere.com

Entièrement restauré par le Parc naturel régional de Brière, Kerhinet, magnifique exemple de l’architecture briéronne, est accessible librement toute l’année.

Piétonnier, Kerhinet se découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant deux parcours d’interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de Kerhinet et de ses habitants. Dans ce village,accueil à la Maison du Parc, centre d’education au territoire pour les scolaires, accueil de résidences d’artistes et scientifiques, boutique d’artisans, hôtel et restaurant, démonstrations et marchés de plein air en été.

