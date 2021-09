Saint-Lyphard Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Loire-Atlantique, Saint-Lyphard Chaume et chaumières Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Chaume et chaumières Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Lyphard. Journée du patrimoine 2021 Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur 02 40 24 34 44

18 et 19 septembre Chaume et chaumières * Pourquoi le chaume en Brière ? De quels matériaux sont faits ces toits et

comment les met-on en oeuvre ? Autant de questions qui trouveront réponses pendant cette visite. Départ du parking de Kerhinet (au niveau du grand plan entrée du village). *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h15 à 15h45

dimanche 19 septembre – 14h15 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h45 à 16h15

Village de Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Kerhinet 44410 Saint-Lyphard Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20704433.jpg 02 40 66 85 01 http://www.parc-naturel-briere.com

Entièrement restauré par le Parc naturel régional de Brière, Kerhinet, magnifique exemple de l’architecture briéronne, est accessible librement toute l’année. Piétonnier, Kerhinet se découvre en famille ou entre amis, notamment en suivant deux parcours d’interprétation qui jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée de Kerhinet et de ses habitants. Dans ce village,accueil à la Maison du Parc, centre d’education au territoire pour les scolaires, accueil de résidences d’artistes et scientifiques, boutique d’artisans, hôtel et restaurant, démonstrations et marchés de plein air en été.

