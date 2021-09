Animation Jeune public Escape game “Énigmes dans le village” Village, 18 septembre 2021 10:00, Cintegabelle.

Journée du patrimoine 2021 Village. Gratuit|Sur inscription contact@mairie-cintegabelle.fr, 05 61 08 90 97, https://framaforms.org/escape-gameenigmes-dans-le-village-inscription-1630576817

18 et 19 septembre

Partez à la découverte de notre village, de ses secrets et vestiges qui témoignent d’un riche passé. Au détour des ruelles, vous devrez répondre à des énigmes, rechercher des indices et relever des défis. À faire en famille pour les plus jeunes ou entre copains.

Pochette à retirer à la mairie de Cintegabelle le samedi de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 16:00 et le dimanche de 10:00 à 12:00 et 14:00 à 15:00

Village Place Jacques Pic 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Le Treil Haute-Garonne

0561089097 http://mairie-cintegabelle.fr/

Partez à la découverte de notre village et de ses vestiges qui témoignent d’un riche passé. Au détour des ruelles, découvrez plusieurs édifices remarquables : l’église et ses orgues réputées, le moulin à vent, l’ancien puits communal, un hôtel du XVIIIe siècle, le pont sur l’Ariège…

Crédits : © Maire de Cintegabelle Gratuit|Sur inscription