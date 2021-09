La Teste-de-Buch Villa Téthys Gironde, La Teste-de-Buch Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes Villa Téthys La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes Villa Téthys, 18 septembre 2021 10:00, La Teste-de-Buch. Journée du patrimoine 2021 Villa Téthys. Gratuit|Sur inscription 05 56 54 63 14

18 et 19 septembre Découvrez une villa et ses jardins aux allures grecques et palladiennes * *

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée 3/4h. Photos non autorisées. Le protocole sanitaire en vigueur sera appliqué sur l’ensemble des manifestations.

Villa Téthys 14 avenue de la Plage, 33260 la Test-de-Buch La Teste-de-Buch 33115 Gironde

Cette villa fait partie d’un ensemble de cinq villas édifiées par l’architecte Roger-Henri Expert à Arcachon de 1924 à 1927. Située en bordure de l’océan, la villa Thétys (du nom d’une déesse marine grecque) s’organise autour d’une vaste pièce centrale à rotonde qui rappelle à la fois l’architecture grecque et palladienne. Face à la mer côté ouest, elle donne, côté est, sur un jardin régulier conçu également par Expert, qui mêle l’architecture, la végétation et les jeux d’eau et donne à cette façade un aspect plus intimiste.

