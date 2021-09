Hyères VILLA NOAILLES Hyères, Var Exposition Pierre Audebert, photographies et films sur l’île du Levant VILLA NOAILLES Hyères Catégories d’évènement: Hyères

18 et 19 septembre Exposition Pierre Audebert, photographies et films sur l’île du Levant * Pierre Audebert, rédacteur en chef de la revue Naturisme, photographe et cinéaste amateur a capté la vie sur l’île du Levant des années 1930 aux années 1950. Fondé par les frères Durville, ce paradis naturiste prône un mode de vie nouveau prenant pour principes la recherche de simplicité, de beauté et le retour à la nature. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Passe sanitaire obligatoire

VILLA NOAILLES Montée Noailes 83400 Hyères Hyères 83400 Var

04 98 08 01 98 http://www.villanoailles-hyeres.com

Première maison de l’architecte Robert Mallet Stevens. A l’avant-garde culturelle et artistique de l’Europe d’avant-guerre, elle reçut de nombreux artistes : peintres, musiciens, danseurs, cinéastes, écrivains et poètes, dont Bunuel, Cocteau, Breton, Dali,.. Son jardin cubiste a été conçu par Guévrékian. Aujourd’hui, la villa Noailles expose, accompagne et assure la promotion d’artistes significatifs de notre époque en matière de mode, de design, de photographie et d’architecture. Autour de ces quatre disciplines, la villa Noailles imagine, conçoit et met en place tout au long de l’année des festivals, expositions temporaires in situ ou hors les murs, résidences d’artistes, ateliers pour les enfants et opérations de médiation culturelle. Période historique : 1923-1970

