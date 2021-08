Menton Villa Maria Serena Alpes-Maritimes, Menton Jardin de la villa Maria Serena Villa Maria Serena Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Jardin de la villa Maria Serena Villa Maria Serena, 19 septembre 2021 10:00, Menton. Journée du patrimoine 2021 Villa Maria Serena. Gratuit 0489815270

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Jardin de la villa Maria Serena * Devenez l’hôte privilégié du jardin d’une propriété exceptionnelle de la fin du XIXe siècle. Palmiers et cycas ornent de leur verticalité ébouriffée ce jardin remarquable où culmine une villa au style éclectique. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

*

Sur réservation et Passeport sanitaire obligatoire

Villa Maria Serena Promenade de la Reine Astrid 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 92 10 33 66 http://www.tourisme-menton.fr

Villa de la fin du XIXe s. dont les plans seraient attribués à Charles Garnier. Elle possède une collection d’objets d’art et de meubles légués par le général roumain Bagulesco, généreux donateur de la ville.

Crédits : ville de Menton Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Villa Maria Serena Adresse Promenade de la Reine Astrid 06500 Menton Ville Menton lieuville Villa Maria Serena Menton