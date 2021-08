Menton Villa Maria Serena Alpes-Maritimes, Menton Concert des Reines de Stéfara Villa Maria Serena Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Dimanche 19 septembre, 17h00 Concert des Reines de Stéfara * Concert de musique médiévale et folklorique par les Reines de Stéfara *

dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h00

Sur inscription, Passeport sanitaire et masque obligatoire

Villa Maria Serena Promenade de la Reine Astrid 06500 Menton Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 92 10 33 66 http://www.tourisme-menton.fr

Villa de la fin du XIXe s. dont les plans seraient attribués à Charles Garnier. Elle possède une collection d’objets d’art et de meubles légués par le général roumain Bagulesco, généreux donateur de la ville.

