Nancy Villa Majorelle Meurthe-et-Moselle, Nancy Présentation des décors en grès émaillé et en bois sculpté de cette villa Art Nouveau Villa Majorelle Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Présentation des décors en grès émaillé et en bois sculpté de cette villa Art Nouveau Villa Majorelle, 18 septembre 2021 10:00, Nancy. Journée du patrimoine 2021 Villa Majorelle. Gratuit|Sur inscription https://villamajorelle-nancy.tickeasy.com/fr-FR/billetterie

18 et 19 septembre Présentation des décors en grès émaillé et en bois sculpté de cette villa Art Nouveau * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Sur inscription obligatoire. Présentation en continu.

Villa Majorelle 1 rue Louis Majorelle, 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58889447.jpg 03 83 40 14 86 http://www.ecole-de-nancy.com

La Villa Majorelle – ou Villa Jika, d’après les initiales de l’épouse de Louis Majorelle, Jeanne Kretz – est construite en 1901-1902 par l’architecte Henri Sauvage (1873-1932) pour l’un des maîtres de l’École de Nancy, l’ébéniste et dessinateur Louis Majorelle. Première maison entièrement Art nouveau de Nancy, elle résulte d’une parfaite collaboration entre artistes parisiens et nancéiens de renom. Elle témoigne encore, tant dans son architecture extérieure que dans sa décoration intérieure, de la notion d’unité de l’art prônée par de nombreux artistes de l’époque.

L’édifice intègre le réseau Iconic Houses qui répertorie les architectures modernes emblématiques de leur époque et représente également la Ville de Nancy au sein du Réseau Art nouveau Network qui valorise et promeut le patrimoine Art nouveau européen. Elle est classée au titre des Monuments historiques en 1996.

Crédits : ©Siméon Levaillant Gratuit|Sur inscription Villa Majorelle, Nancy, façade nord est, ©P. Mignot

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Villa Majorelle Adresse 1 rue Louis Majorelle, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Villa Majorelle Nancy