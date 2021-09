Binic-Étables-sur-Mer Villa Le Caruhel Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Visite guidée d’un monument historique art déco, La Villa Caruhel Villa Le Caruhel Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Visite guidée d'une heure comprenant le jardin, dont le jardin japonais, et une partie de la villa.

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

S’inscrire au préalable auprès de l’office de Tourisme de Saint Quay- Portrieux

Villa Le Caruhel 22 rue du Caruhel, 22680, Etables sur Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor

Cette villa a été construite vers 1913 au cœur d’un domaine balnéaire. Elle a été rachetée en 1925 par Fricotelle, riche importateur de papier à cigarettes, qui la fait agrandir. L’ouvrage est confié à l’architecte parisien Jean de La Morinerie, qui en fait une demeure à deux étages dans un style moderniste atténué par des réminiscences néo-classiques.

La décoration, particulièrement soignée, est inspirée de la flore et la faune sous-marine, d’après des dessins de Mathurin Méheut. Les ferronneries d’art réalisées par Edgar Brandt et Raymond Subes, et les mosaïques d’Isidore Odorico recomposent ainsi un monde sous-marin d’un grand réalisme. Le jardin japonais, vraisemblablement conçu dès 1913, s’orne d’une cascade elle aussi décorée de mosaïques.

