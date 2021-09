Boulogne-sur-Mer Villa Huguet Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Exposition Villa Huguet Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

18 et 19 septembre Exposition * « Patrimoine pour tous », c’est l’occasion de (re)découvrir la villa Huguet, siège du service Ville d’Art et d’Histoire de la ville de Boulogne. Les grilles qui enserrent le jardin présenteront une exposition sur l’Art Déco en Hauts de France tandis que la bâtisse de 1901 ouvrira ses portes pour une exposition de l’association « son histoire, mes émotions » : 1944, Parachutiste : une nouvelle arme. 6 juin 1944 : Jamais dans l’histoire une telle force aéroportée n’avait été déployée. Qui étaient ces paras ? Quel était l’enjeu de Sainte-Mère-Eglise ? Sans solution de repli, comment étaient-ils équipés pour combattre et survivre ?

L’exposition présentera également la défense passive à Boulogne en 40-44 avec l’association « Tous aux abris » ainsi que l’engagement des femmes pendant la guerre. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Entrée libre

Villa Huguet 115 bd Eurvin 62200 Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Crédits : Ville de Boulogne sur Mer Gratuit

