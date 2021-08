Les Gaulois débarquent à la villa gallo-romaine ! Villa gallo-romaine, 19 septembre 2021 10:00, Saint-Saturnin-du-Bois.

Journée du patrimoine 2021 Villa gallo-romaine. Gratuit Handicap moteur mediation.archeo@aunis-sud.fr, 06 19 53 84 90

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00

Les Gaulois débarquent à la villa gallo-romaine !

*

La troupe “Les Gaulois d’Esse” vous invite sur le site pour vous présenter l’artisanat des gaulois Lémovices !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la troupe de reconstitution protohistorique installera un campement sur le site le dimanche 19 septembre. Vous pourrez rencontrer et discuter avec ces artisans passionnés !

L’association Les Gaulois d’Esse est “une troupe de reconstitution protohistorique, travaillant sur l’évocation des Lémovices, un peuple gaulois du Limousin. […] Recherches et réalisations s’appuient sur une documentation scientifique rigoureuse utilisant les données les plus actuelles en archéologie, histoire et linguistique et sur des échanges avec les archéologues et les autres troupes de reconstitution”.

Retrouvez les gaulois d’Esse sur leur site internet !

*

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée : gratuite. Masque et pass sanitaire obligatoires.



Villa gallo-romaine 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location95814585.jpg 06 19 53 84 90 http://aunis-sud.fr https://www.facebook.com/chantier.archeo/,https://www.youtube.com/channel/UCpdDhtJuNA6PUp5jQfjSvUQ,http://www.via-antiqua.org/sites-antiques/17700-saint-saturnin-du-bois/24-villa-gallo-romaine-de-saint-saturnin-du-bois/

La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire. Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. À l’origine un projet de lotissement, elle se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

Crédits : ©Florence Faure Gratuit ©CdC Aunis Sud