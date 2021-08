Saint-Saturnin-du-Bois Villa gallo-romaine Charente-Maritime, Saint-Saturnin-du-Bois Les ateliers “p’tits fouilleurs” de retour sur la villa gallo-romaine ! Villa gallo-romaine Saint-Saturnin-du-Bois Catégories d’évènement: Charente-Maritime

18 et 19 septembre Les ateliers “p’tits fouilleurs” de retour sur la villa gallo-romaine ! * L’atelier les “ptits fouilleurs” propose aux enfants de se mettre dans la peau des archéologues sur un petit chantier artificiel. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le site archéologique à Saint Saturnin du Bois propose un atelier d’environ 1h30 durant lequel les enfants utiliseront les outils et techniques d’un archéologue pour fouiller un petit chantier artificiel ! *

Entrée : Gratuite. Durée : 1h30. Masque obligatoire

Villa gallo-romaine 25 bis, rue des tilleuls 17700 Saint-Saturnin-du-Bois Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime

La villa gallo-romaine, en cours d’étude, située au cœur du village de Saint-Saturnin-du-Bois, émerge de terre et dévoile peu à peu son histoire. Depuis 2008, année de sa découverte, le site archéologique n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance aux archéologues, ainsi qu’aux nombreux visiteurs. À l’origine un projet de lotissement, elle se transforme en chantier de fouilles archéologiques ouvert aux bénévoles et au public, pour des visites, des ateliers découvertes et des manifestations culturelles.

