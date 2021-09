Plassac Villa gallo-romaine Gironde, Plassac Découvrez la vie antique à la villa gallo-romaine Villa gallo-romaine Plassac Catégories d’évènement: Gironde

18 et 19 septembre Découvrez la vie antique à la villa gallo-romaine * Situés en bordure de l’estuaire de la Gironde, les vestiges de la villa gallo-romaine de Plassac évoquent le luxe et le faste de la demeure occupée entre le premier et le cinquième siècle. La visite du musée associatif, attenant au site, vous permettra également d’admirer le mobilier archéologique découvert lors des fouilles de la villa. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Vestiges d’une villa gallo-romaine occupée entre le Ier et le Ve siècles après J.-C. Elle est située sur les bords de l’estuaire de la Gironde et présente plus de 100 m2 de pavement de mosaïques du Ve siècle. Elle constitue la « Pars urbana » d’une villa gallo-romaine. Vous pourrez notamment y admirer des pavements de mosaïques remarquablement conservés et restaurés ainsi que les différents systèmes de chauffage. A proximité du site, le musée associatif permet de prolonger la visite.

