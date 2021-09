Les Sables-d'Olonne Villa et Colonie de Ker Netra Les Sables-d'Olonne, Vendée Villa et colonie de Ker Netra Villa et Colonie de Ker Netra Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Dimanche 19 septembre, 14h00 Villa et colonie de Ker Netra * Cette ancienne longère a été transformée dans les années 20 en pavillon de chasse à étage de style néo-normand par l’architecte Sablais Maurice Durand. Elle appartient depuis 1934 à la Ville de Clermont-Ferrand qui l’a réhabilitée en colonie de vacances. Pass sanitaire demandé. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Entrée libre

Villa et Colonie de Ker Netra 18 avenue Nina d’Asty Les Sables-d’Olonne 85180 Château-d’Olonne Vendée

