Visite libre de la Villa du Temps retrouvé Villa du Temps retrouvé, 17 septembre 2021 11:00, Cabourg. Journée du patrimoine 2021. Gratuit. Handicap moteur.

vendredi 17 septembre – 11h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Villa du Temps retrouvé 15 avenue président Raymond Poincaré, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados

02 31 47 44 44 https://villadutempsretrouve.com/ https://www.facebook.com/Villadutempsretrouve

Fenêtre ouverte sur la Belle Époque et sur l’avènement de la Côte Fleurie, la Villa du Temps retrouvé qui se situe à Cabourg vous propose une expérience muséale inédite dont Marcel Proust est le narrateur

Gratuit

