Visite guidée de la villa des Bruns Villa des Bruns, 18 septembre 2021 10:00, Bédoin

Samedi 18 septembre, 10h00 Visite guidée de la villa des Bruns * Ici se révèle la vie quotidienne des habitants du Ventoux durant les premiers siècles de notre ère. Comme toute villa gallo-romaine, elle est à la fois lieu d’habitation et d’exploitation agricole. Elle présente toutefois plusieurs particularités qui en font un site archéologique de grande importance, que Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe, vous aidera à décrypter. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

En continu sans réservation

Villa des Bruns Route du Ventoux, Bédoin Bédoin 84410

