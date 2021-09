Les Sables-d'Olonne Villa Charlotte, rue du roi Albert Ier, les Sables-d'Olonne Les Sables-d'Olonne, Vendée Visite guidée de la villa Charlotte Villa Charlotte, rue du roi Albert Ier, les Sables-d’Olonne Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

18 et 19 septembre Visite guidée de la villa Charlotte * Visite réalisée par Priscilla Giboteau, guide conférencière SPL Destination les Sables-d’Olonne. Construit dans les années 1864-1867 à l’initiative de l’industriel Laurent Tertrais, ce bel édifice était à l’origine de style second empire. Puis à la belle époque, sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, Joseph Chailley, député vendéen et maire des Sables d’Olonne, le bâtiment est transformé afin de lui donner l’aspect balnéaire que nous lui connaissons aujourd’hui. Visite gratuite sur inscription *

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

