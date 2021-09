Calade composée Villa Arson / Ecole et Centre national d’art contemporain, 18 septembre 2021 12:00, Nice.

Journée du patrimoine 2021 Villa Arson / Ecole et Centre national d’art contemporain. Gratuit

18 et 19 septembre

Calade composée

*

http://www.villa-arson.orgur la création pensé comme un village méditerranéen

Des jardins suspendus dans une architecture remarquable

Située sur les hauteurs de Nice, sur la colline Saint-Barthélémy, la Villa Arson présente un ensemble architectural érigé au milieu d’un jardin méditerranéen, regroupant l’ancienne demeure de la famille Arson, datant du 19e siècle et aujourd’hui enchâssée dans les constructions horizontales en béton et galets, conçues à la fin des années 1960, par l’architecte Michel Marot. Cette architecture “en creux” se déploie, tel un labyrinthe, en vastes terrasses, jardins suspendus, rues et patios.

Elle bénéficie du label Architecture contemporaine remarquable.

Découvrir les artistes d’aujourd’hui

Un programme d’expositions largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation et transmission.

Les jardins et terrasses présentent de manière permanente des œuvres d’art in situ signées Siah Armajani, State of Sabotage, Dan Graham, Ulrike Grüber, Bertrand Lavier, François Morellet, Maurizio Nannucci, Henri Olivier, Felice Varini et Michel Verjux.

Un site pionnier dédié à la création

Sous tutelle du ministère de la Culture et au sein de l’Université Côte d’Azur (UCA), la Villa Arson est imaginée dans les années 1960 par André Malraux, alors ministre des affaires culturelles, dans le cadre du large programme de décentralisation culturelle. Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter, produire, diffuser, valoriser, accompagner.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine dont la thématique cette année est “Patrimoine pour tous”, la Villa Arson propose un programme inédit :

Calade composée

Ingrédients : des millions de galets, 3 DJs set rap et musiques urbaines, 2 lives music, 3 jardins suspendus, 1 labyrinthe, 10 danseur.se.s, 1 visite-discussion, 1 friperie, 17000m2 de béton brut, plusieurs associations de quartiers, 1 pique-nique, 6 ateliers de pratiques artistiques, des centaines de voisins, 1 villa rouge.

(Programme détaillé à venir sur www.villa-arson.org)

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 de 12h à 18h

ADRESSE : 20 avenue Stephen Liégeard 06100 NICE

ACCÈS

Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le Ray.

Puis 10 mn de marche, suivre signalisation via rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud.

Bus : n° 8, arrêt Deux Avenues. Puis suivre signalisation av. Stephen Liégeard – Villa Arson.

Depuis l’autoroute A8 : sortie N° 54, Nice Nord, direction Centre Ville, et suivre signalisation.

Depuis la Promenade des Anglais : Bd Gambetta, puis Bd de Cessole, et suivre signalisation Villa Arson.

Depuis l’aéroport (T1 ou T2) : Tramway, Ligne 2, changement à la station Jean Médecin, puis ligne 1, direction Henri Sappia : Arrêt Le Ray

*

samedi 18 septembre – 12h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 18h00

*

Entée libre



Villa Arson / Ecole et Centre national d’art contemporain 20 avenue Stephen Liégeard 06100 Nice Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13650874.jpg 04 92 07 73 73 http://www.villa-arson.org https://www.facebook.com/villaarson.org

Située sur la colline St-Barthélémy, la Villa Arson occupe un vaste domaine de 2 ha qui domine la ville de Nice. Cet ensemble architectural singulier, érigé au milieu d’un jardin méditerranéen, regroupe l’ancienne demeure du XIXe s. de la famille Arson aujourd’hui enchâssée dans des constructions modernes en béton, de style brutaliste, et galets conçues en 1970 par Michel Marot. L’édifice bénéficie du label Patrimoine du XXe siècle. Dédiée à l’art contemporain, la Villa Arson est un établissement unique en son genre réunissant une école nationale supérieure d’art, un centre national d’art contemporain, une résidence d’artistes et une médiathèque spécialisée. Depuis plus de 40 ans, des artistes se forment et travaillent dans ces lieux et un ensemble d’œuvres d’art in situ témoigne de ce lien particulier qui unit ici patrimoine et création. La promenade sur les vastes terrasses, véritable jardin suspendu et belvédère sur la ville de Nice, constitue l’un des points d’orgue de cette découverte.

Crédits : Patrice Lorho Gratuit