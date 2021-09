Suresnes Vigne de Suresnes Hauts-de-Seine, Suresnes Visite et dégustation à la Vigne de Suresnes Vigne de Suresnes Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Visite et dégustation à la Vigne de Suresnes Vigne de Suresnes, 18 septembre 2021 11:00, Suresnes

18 et 19 septembre Visite et dégustation à la Vigne de Suresnes * – Visite gratuite guidée (par groupe de 10) de la Vigne et du chai

– Dégustation gratuite

– Vente de vin (+18 ans) *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre pour la visite du chai et la dégustation (groupe de 10)

Le vignoble de Suresnes répertorié comme l’un des plus anciens d’Ile-de-France, n’aura plus de secret pour vous. Etant également le plus vaste avec ses 5 000 pieds sur un hectare, il fait la fierté patrimoniale de la commune. Toutes les heures, des visites guidées de la vigne et du chai se dérouleront en présence du vigneron, nous vous donnerons l’occasion de plonger au cœur de l’histoire de la vigne et des vendanges.

