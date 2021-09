Visite commentée “Le vieux village de Marsanne” Vieux village, 18 septembre 2021 14:30, Marsanne.

Samedi 18 septembre, 14h30

Visite commentée “Le vieux village de Marsanne”

Départ du Bureau d’Information Touristique de Marsanne.

Réservation obligatoire au 04 75 01 00 20

Pass sanitaire requis.

Guide : Pablo

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit sur réservation – Places limitées à 30 personnes



Vieux village Marsanne Marsanne 26740 Drôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 75 90 31 59 http://www.paysdemarsanne.com

Promenades découvertes du “petit patrimoine” dans huit villages de La Valdaine: 10h30 et 16h30 Sauzet (découverte du patrimoine rural), 14h et 16h La Laupie ( les chapelles et le vieux village), 10h et 15h Puy Saint Martin (du champ de Mars au ravin de St jean, ancien captage des eaux du 19ème siècle), 9h et 15h Manas (arbustes rares d’un village botanique, les poivriers de Sichuan), 14h30 Roynac (vieux village perché, table d’orientation, ancienne église), 10h et 16h30 Marsanne (de St Félix à Fresneau, les canons de Sébastopol), 9h et 14h Montboucher sur Jabron (circuit des chapelles, visite des remparts et de la chapelle St Blaise), 11h et 15h Saint Marcel les Sauzet (visite de l’église site Clunisien et du vieux village sur le thème de l’eau). La journée se terminera par un apéritif/concert (libre participation) dans la grange du monastère Sainte Anne de Bonlieu avec les guitaristes du Quatuor Ophris.

Crédits : ® Pablo Perelle Gratuit|Sur inscription