Visite guidée de pont à pont, 18 septembre 2021 14:00, Dinan

18 et 19 septembre

A l’occasion d’une visite randonnée, empruntez le chemin de halage qui relie le port de Dinan au vieux pont de Léhon. Venez admirer Dinan depuis des points vue inédits et comprendre les liens qui unissent Dinan et Léhon depuis plusieurs siècles. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

Vieux pont – port de Dinan angle de la rue du Petit-fort et de la rue du Quai Dinan, 22100, Dinan Dinan 22100 Port de Dinan Côtes-d’Armor

