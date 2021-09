Flumet Vieux moulin Flumet, Savoie Visite guidée d’un moulin à farine et d’une scierie Vieux moulin Flumet Catégories d’évènement: Flumet

Savoie

Visite guidée d’un moulin à farine et d’une scierie Vieux moulin, 18 septembre 2021 09:00, Flumet. Journée du patrimoine 2021 Vieux moulin. Gratuit 06 60 18 27 36

18 et 19 septembre Visite guidée d’un moulin à farine et d’une scierie * Visite guidée d’un moulin à farine et d’une scierie

Mise en route des installations grâce à la force motrice de l’eau et démonstrations. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Vieux moulin 277, impasse du moulin « Sous la cour », 73590 Flumet Flumet 73590 Savoie

Moulin à farine encore en fonctionnement, utilisant la force de l’eau.

Crédits : REY Frédéric

