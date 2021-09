Exposition au Vieux BASSIN Vieux Bassin, 18 septembre 2021 10:00, Allauch.

Journée du patrimoine 2021 Vieux Bassin. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition au Vieux BASSIN

Vernissage le vendredi 17 septembre à partir de 18h30

Animation musicale assurée par Dolf PLEITER, saxophoniste, chanteur, compositeur allaudien.

Le vieux Bassin est l’ancien réservoir d’eau du village et date de 1887. L’eau du Canal de Marseille montait jusqu’à ce réservoir. Les voûtes et les murs de pierres taillées du Vieux Bassin n’étaient faits que pour enfermer les eaux et non pas pour être vus du public. Aujourd’hui, ce réservoir d’eau a été détourné de sa vocation première pour devenir une salle d’exposition. Il vient d’être entièrement rénové et mis ‘Hors d’eau’.

L’atelier des Caves du Logis-Neuf accueille une quarantaine de peintres ou sculpteurs, habitants d’Allauch, Plan de Cuques, Marseille et environs et qui utilisent librement les locaux mis à leur disposition par l’Association. S’exprimer, créer, communiquer, sont les exigences de l’atelier pour les peintres et les sculpteurs. Le but de l’association est de faire réfléchir peintres et sculpteurs ensemble sur leur pratique, afin de les amener à se perfectionner dans leur démarche individuelle.

Des peintres, de grande notoriété, assurent des formations régulières, plusieurs fois par mois.

Olivier BERNEX et Jean-Louis BOUDET viennent commenter les travaux en voie de réalisation et ainsi apporter à chacun de quoi cheminer plus loin, de quoi s’engager vers une démarche créatrice et personnelle à découvrir.

Pour en savoir plus : https://www.ateliercln.net

Entrée gratuite dans le respect des consignes sanitaires, Pass sanitaire et port du masque obligatoires pour entrer. Ouvert de 10h à 18h.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire



Vieux Bassin Montée Barret – 13190 ALLAUCH Allauch 13190 Bouches-du-Rhône

Le Vieux Bassin

Pendant de nombreux siècles, le « Grand Puits » et les puits du Gayedon furent – avec les citernes des maisons qui recueillaient l’eau des toits – les seules sources d’alimentation en eau pour les villageois d’Allauch.

Ce n’est qu’à la fin de XIXème siècle, qu’une machine élévatoire installée au quartier des Blacassins, puis au quartier de la Marionne, permit de faire monter l’eau au village, dans le réservoir du Suloir qui alimentera notre ville jusqu’aux années 60.

Transformée en 1976 en salle d’exposition, le « Vieux Bassin » offre aux visiteurs des manifestations multiples et variées. Depuis sa rénovation en 2012, il s’est enrichi d’une salle d’exposition au caractère unique.

Malheureusement, suite à des conditions climatiques particulièrement difficiles, ce dernier a été, en 2014, extrêmement endommagé. Il est inauguré après de lourds travaux en septembre 2021.

