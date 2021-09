Montech Vieille ville Montech, Tarn-et-Garonne Balade commentée “Histoire et patrimoine” Vieille ville Montech Catégories d’évènement: Montech

Tarn-et-Garonne

Balade commentée “Histoire et patrimoine” Vieille ville, 18 septembre 2021 10:00, Montech. Journée du patrimoine 2021 Vieille ville. Gratuit|Sur inscription 05 63 64 16 32

Samedi 18 septembre, 10h00 Balade commentée “Histoire et patrimoine” * Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville.

Rendez-vous parking de la Poste

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

*

Rdv au parking de la Poste, respect des consignes sanitaires en vigueur

Vieille ville Place Jean-Jaurès, 82700 Montech Montech 82700 Tarn-et-Garonne

05 63 64 16 32 http://www.grandsud82.fr Crédits : © Mairie de Montech Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 11:30 Catégories d’évènement: Montech, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Vieille ville Adresse Place Jean-Jaurès, 82700 Montech Ville Montech lieuville Vieille ville Montech