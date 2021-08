Pierre-Buffière Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière Haute-Vienne, Pierre-Buffière Un viaduc du XIXe siècle au-dessus de la Briance Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière Pierre-Buffière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Un viaduc du XIXe siècle au-dessus de la Briance Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière, 18 septembre 2021 16:30, Pierre-Buffière. Journée du patrimoine 2021 Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière. Gratuit|Sur inscription 05 55 00 89 91

Samedi 18 septembre, 16h30 Un viaduc du XIXe siècle au-dessus de la Briance * Accompagné de l’historien Jean-Claude Bellarbre, découvrez les étapes de construction de cet ouvrage d’art composé de 11 arches ! Pour accéder à Pierre-Buffière, pas d’autre choix que d’emprunter un pont ou un viaduc ! Le viaduc ferroviaire construit entre 1888 et 1891 en pierres de tailles du pays, permet de franchir la vallée de la Briance. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Gratuit. Réservation recommandée.

Viaduc ferroviaire de Pierre Buffière Viaduc, 87260 Pierre Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne

