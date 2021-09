À la découverte d’un site gallo-romain Vestiges romains, 19 septembre 2021 14:00, Mackwiller.

Journée du patrimoine 2021 Vestiges romains. Gratuit|Sur inscription 03 88 00 40 39

Dimanche 19 septembre, 14h00

À la découverte d’un site gallo-romain

Profitez d’une visite guidée des vestiges antiques de Mackwiller.

À l’aide d’une toute nouvelle application pour smartphone, venez découvrir ou redécouvrir les vestiges antiques de Mackwiller grâce à un jeu d’enquêtes géolocalisées.

Visitez le temple protestant et découvrez les stèles antiques accompagné par Nadège Gasc, Responsable Unité Patrimoine bâti de la CeA (Collectivité européenne d’Alsace), à 14h, 15h, 16h et 17h.

Venez voir en exclusivité, les films enregistrés en Super8 par Jean-Jacques Hatt lors des fouilles de 1957 du mausolée et du mithraeum. Ces extraits seront commentés par Pascal Flotté, archéologue à Archéologie Alsace à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Terminez votre visite par une dégustation de pain et de vin romain servie par l’équipe de la SRAAB (Société de recherches archéologiques d’Alsace Bossue) et du CIP (Centre d’Interprétation du Patrimoine).

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Vestiges romains Lieu-dit Hernst, 67430 Mackwiller Mackwiller 67430 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38547896.jpg 03 90 00 40 39 http://www.tourisme.alsace-bossue.net

À l’époque gallo-romaine, la villa administrée par un haut-fonctionnaire dépendait du pouvoir impérial. On y exploitait un grès gris très apprécié. Les vestiges visibles aujourd’hui (thermes et mausolée) ne rendent pas compte de l’importance du lieu, la villa étant encore probablement enfouie en grande partie sous le village. Panneaux explicatifs sur place.

