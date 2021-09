Passavant-la-Rochère Verrerie La Rochère Haute-Saône, Passavant-la-Rochère Au coeur d’un métier unique à la Verrerie La Rochère Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère Catégories d’évènement: Haute-Saône

18 et 19 septembre Au coeur d’un métier unique à la Verrerie La Rochère * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Verrerie La Rochère 4 rue de la Verrerie, 70210 Passavant-la-Rochère Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône

03 84 78 61 00 http://www.larochere.com

La verrerie de la Rochère est l’une des plus anciennes verreries de France. Venez admirer les souffleurs de verre au travail !

