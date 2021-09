Bretignolles-sur-Mer Vendée Miniature Bretignolles-sur-Mer, Vendée Journée du Patrimoine à Vendée Miniature Vendée Miniature Bretignolles-sur-Mer Catégories d’évènement: Bretignolles-sur-Mer

18 et 19 septembre Journée du Patrimoine à Vendée Miniature * Considéré comme l’un des plus beaux villages miniatures de France, Vendée Miniature vous invite à une immersion dans la Vendée d’autrefois, au travers d’une maquette de 450m2 qui reconstitue la vie d’un ancien village du bocage à l’échelle 1/10 e. Paysages, bâtiments, métiers, traditions,… ici, tout est respecté au millimètre près ! Au fil de la visite, vous découvrirez un portrait fidèle de la vie quotidienne du milieu rural vendéen des années 1920. Une visite à faire en famille! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

8€ au lieu de 9€ pour les adultes et 5,5€ au lien de 6€ pour les enfants de 5 à 12 ans.

Vendée Miniature 50 rue du Pregneau 85470 Bretignolles sur Mer Bretignolles-sur-Mer 85470 Vendée

02 51 22 47 50 https://www.vendee-miniature.fr/ https://www.facebook.com/vendeeminiature

