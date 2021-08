L’eau à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Louis XIV à la Ville Nouvelle Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 septembre 2021 14:30, Montigny-le-Bretonneux.

Journée du patrimoine 2021 Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Gratuit|Sur inscription 0134522880, museedelaville@sqy.fr

Dimanche 19 septembre, 14h30

L’eau à Saint-Quentin-en-Yvelines, de Louis XIV à la Ville Nouvelle

Du plateau de Trappes à la plaine royale du château de Versailles, un immense réseau hydraulique de près de 200 km de rigoles et aqueducs permettait d’acheminer l’eau nécessaire à l’alimentation des fontaines

de Louis XIV. Ces aménagements ont façonné le paysage de Saint-Quentin-en-Yvelines et ont influencé les aménageurs de la Ville Nouvelle au XXe siècle, quand ils créèrent le quartier Saint-Quentin, pensé comme

un centre pour la Ville Nouvelle, entre l’étang de Saint-Quentin et la naissance de la vallée de la Bièvre.

Après la découverte de l’étang de Saint-Quentin, dernier bassin de retenue du réseau hydraulique supérieur d’alimentation en eau de Versailles, traversez le quartier Saint-Quentin à la poursuite des sources de la Bièvre

jusqu’à la fontaine des Gobelins à Bouviers

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h00

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires



Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Place de la Paix-Céleste 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

Inauguré en 2014, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est le nouveau Centre national du cyclisme. Ses courbes épurées et sa teinte cuivrée en font un signal fort dans le paysage. Sa piste olympique intérieure de 250 mètres de long et 8 mètres de large et une piste de BMX couverte en extérieur sont à la pointe de la technicité. Il propose également une large palette d’activités sportives ouvertes à tous.

Crédits : @ Musée de la ville /D. Huchon