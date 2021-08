Montigny-le-Bretonneux Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Visite flash du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Dimanche 19 septembre, 16h00 Visite flash du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines * Situé sur les terrains de l’ancienne maison du garde des eaux de Louis XIV, le Vélodrome national est le dernier né des monuments saint-quentinois. Temple du cyclisme construit par le grand spécialiste mondial de l’architecture des vélodromes, il offre sa silhouette de métal aux portes du territoire de l’agglomération.

Équipement sportif à la pointe de la technologie, le Vélodrome national est

également l’élément structurant du quartier en train de s’édifier autour de lui. À ce titre, il constitue un enjeu de tout premier ordre en matière de développement urbain et de patrimoine local. Découvrez les enjeux de sa construction, des fouilles archéologiques aux choix d’architecture. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Sur réservation, port du masque à partir de 11 ans et pass sanitaire obligatoires

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines Place de la Paix-Céleste 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines

Inauguré en 2014, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines est le nouveau Centre national du cyclisme. Ses courbes épurées et sa teinte cuivrée en font un signal fort dans le paysage. Sa piste olympique intérieure de 250 mètres de long et 8 mètres de large et une piste de BMX couverte en extérieur sont à la pointe de la technicité. Il propose également une large palette d’activités sportives ouvertes à tous.

