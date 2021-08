Raucoules Velay Express Gare d'Oumey Haute-Loire, Raucoules VELAY EXPRESS CHEMIN DE FER HISTORIQUE A RAUCOULES GARE OUMEY Velay Express Gare d’Oumey Raucoules Catégories d’évènement: Haute-Loire

VELAY EXPRESS CHEMIN DE FER HISTORIQUE A RAUCOULES GARE OUMEY Velay Express Gare d’Oumey, 18 septembre 2021 14:30, Raucoules. Journée du patrimoine 2021 Velay Express Gare d’Oumey. Gratuit

18 et 19 septembre VELAY EXPRESS CHEMIN DE FER HISTORIQUE A RAUCOULES GARE OUMEY * Visite du site de la Gare d’Oumey, musée du train et de l’atelier. Présentation par les bénévoles des Voies Ferrées du Velay des machines et des matériels en cours de restauration dans l’atelier

Samedi 18: visite de l’atelier de 14h30 à 17h30. Gratuit

Dimanche 19: circulation du train à vapeur aux horaires et tarifs habituels. www.velay-express.fr *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

*

samedi entrée libre – dimanche sur réservation

Velay Express Gare d’Oumey Oumey 43290 Raucoules Raucoules 43290 Haute-Loire

04.71.59.95.73 Crédits : velay express Gratuit

