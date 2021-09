Valbonne Valbonne Alpes-Maritimes, Valbonne Visites guidées de Valbonne Valbonne Valbonne Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visites guidées de Valbonne Valbonne, 18 septembre 2021 15:00, Valbonne

18 et 19 septembre Visites guidées de Valbonne * Le village est construit sur un plan en damier, particularité peu courante dans la région. Les rues convergent vers la magnifique place des Arcades, au coeur de cette « jeune cité » qui a célébré ses 500 ans en 2019. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Sur inscription obligatoire

Valbonne 1 place de l'Hotel de ville 06560 VALBONNE

04 93 12 34 50

Office de Tourisme de Valbonne Sophia Antipolis

