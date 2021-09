Aubry-le-Panthou Vajradhara-Ling Aubry-le-Panthou, Orne Visite guidée de Vajradhara-Ling Vajradhara-Ling Aubry-le-Panthou Catégories d’évènement: Aubry-le-Panthou

Orne

Visite guidée de Vajradhara-Ling Vajradhara-Ling, 18 septembre 2021 10:30, Aubry-le-Panthou. Journée du patrimoine 2021 Vajradhara-Ling. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée de Vajradhara-Ling * Visite guidée de Vajradhara-Ling (places limitées) *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

*

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Vajradhara-Ling 865 route d’Osmont, 61120 Aubry-le-Panthou Aubry-le-Panthou 61120 Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location42395514.jpg +33 2 33 39 00 44 https://vajradharaling.org/ https://fr-fr.facebook.com/vajradharaling/

Congrégation Dachang Vajradhara-Ling Centre d’Etude et de Pratique du Bouddhisme Tibétain Domaine du Château d’Osmont

Crédits : © Boumzang Gratuit © Congrégation Dachang Vajradhara-Ling

Détails Catégories d’évènement: Aubry-le-Panthou, Orne Autres Lieu Vajradhara-Ling Adresse 865 route d'Osmont, 61120 Aubry-le-Panthou Ville Aubry-le-Panthou lieuville Vajradhara-Ling Aubry-le-Panthou