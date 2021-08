Oradour-sur-Vayres Usine textile Bonneterie Moreau Haute-Vienne, Oradour-sur-Vayres Présentation de livre et conférence : retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine industriel Usine textile Bonneterie Moreau Oradour-sur-Vayres Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Oradour-sur-Vayres

Présentation de livre et conférence : retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine industriel Usine textile Bonneterie Moreau, 18 septembre 2021 14:00, Oradour-sur-Vayres. Journée du patrimoine 2021 Usine textile Bonneterie Moreau. Gratuit 05 53 55 36 00, info@pnrpl.com

Samedi 18 septembre, 14h00, 18h00 Présentation de livre et conférence : retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine industriel * Le livre « Patrimoine industriel et artisanal du Parc naturel régional Périgord-Limousin » (édition le Festin, 2021) vous sera présenté, avec à la clé une conférence puis un apéro-discussion. Cette présentation fera l’objet d’une conférence sur l’histoire industrielle, le patrimoine et les ouvriers-paysans, par les auteurs, Florian Grollimund, Jérôme Decoux et Jean-François Vignaud. Puis à 18h : apéro-discussion autour du thème « L’industrie sur le PNR, du patrimoine aux métiers d’art » avec les auteurs du livre et des intervenants locaux. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h30

*

Gratuit. Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. Enfants sous la responsabilité des parents. Restauration possible sur site.

Usine textile Bonneterie Moreau La Monnerie, 87150 Cussac Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Au bord de la Tardoire, entre les communes de Cussac et Oradour-sur-Vayre, l’usine de la Monnerie est un des cent établissements industriels mis en lumière par l’étude d’inventaire du patrimoine récemment achevée par le Parc naturel régional Périgord-Limousin et la Région Nouvelle-Aquitaine. Cet ancien moulin est acquis au début du XXe siècle par Angel Moreau. Agrandie et modernisée au fil du siècle, la bonneterie Moreau est en 1970 la plus importante usine textile du quart sud-ouest de la France. A son apogée, elle emploie plus de 600 personnes venant des communes voisines ou logées dans les logements ouvriers édifiés par l’entreprise. Distinction entre toute, Anne-Aymone Giscard d’Estaing tient à visiter l’usine en 1978 ! Frappé par la crise du textile à partir des années 1980, le site fermera en 1996. Il abrite aujourd’hui la communauté de communes Ouest-Limousin. Ces Journées du Patrimoine sont donc l’occasion de découvrir les 15 000m² de l’usine de la Monnerie, mais aussi l’étude d’inventaire et le livre qui en est issu. L’occasion également de parler de patrimoine industriel en milieu rural, de la mémoire ouvrière, du travail des femmes et des ouvriers-paysans, à l’ombre de la cheminée de 1906, symbole industriel dressé en pleine campagne.

Crédits : ©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Oradour-sur-Vayres Autres Lieu Usine textile Bonneterie Moreau Adresse La Monnerie, 87150 Cussac Ville Oradour-sur-Vayres lieuville Usine textile Bonneterie Moreau Oradour-sur-Vayres