Visite de l'usine de potabilisation du Jaunay

Journée du patrimoine 2021 Usine de potabilisation du Jaunay. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 09h15

Visite de l’usine de potabilisation du Jaunay

Présentation :

A l’occasion de la 38è édition des Journées Européennes du Patrimoine, Vendée Eau vous présente l’usine de potabilisation du Jaunay à Landevieille. Vendée Eau ouvre sur inscription seulement l’usine de potabilisation du Jaunay.

L’usine fut mise en service en 1978 et réhabilitée en 2000. Sa capacité de production par jour est de 46 000 m3, soit une production annuelle de 5,5 à 6 millions de m3.

Bonne visite !

Conditions d’accès :

Sur inscription seulement en suivant ce lien : https://bit.ly/3yUydXb

Le Pass sanitaire sera demandé à l’entrée du site.

Le masque et la désinfection des mains seront obligatoires.

La visite se fait en extérieur à cause des conditions sanitaires. La visite n’est donc malheureusement pas accessible aux PMR et aux poussettes.

La visite dure 1h30.

Pas d’accès aux toilettes sur le site.

dimanche 19 septembre – 09h15 à 17h05

Sur inscription en suivant ce lien : https://bit.ly/3yUydXb Le Pass sanitaire sera demandé à l'entrée du site. Le masque et la désinfection des mains seront obligatoires. Non accessible aux PMR et aux poussettes. La visite dure 1h30. Pas d'accès aux WC



Usine de potabilisation du Jaunay

Gratuit|Sur inscription