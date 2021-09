Atelier d’impressions de linogravures Urdla – Centre international estampe & livre, 18 septembre 2021 14:00, Villeurbanne.

Journée du patrimoine 2021 Urdla – Centre international estampe & livre. Gratuit

18 et 19 septembre

Atelier d’impressions de linogravures

Encrage et impression sur presse à épreuve et/ou “à la cuillère” de matrices de linoléum gravées par les artistes Laura Ben Haïba, Laurence Cathala, Lucie Chaumont, Rémi De Chiara, Rainier Lericolais et Jérémy Liron. Un souvenir à emporter des Journées européennes du patrimoine 2021 à URDLA !

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h30

Urdla – Centre international estampe & livre 207, rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon

En 1978, à l’initiative de Max Schoendorff, quelques artistes s’associèrent pour sauver d’une destruction imminente une imprimerie lithographique lyonnaise désuète et en faillite. Ce patrimoine sauvegardé (presses, pierres lithographiques centenaires), il fallut en définir l’usage. C’est au service de la création du moment que l’activité lithographique a repris vie. Aujourd’hui, une ancienne usine de 1000 m² abrite l’Urdla– Centre international estampe & livre. Il s’agit d’un centre d’art contemporain regroupant des ateliers d’impression (lithographie, taille-douce, taille d’épargne, typographie), une galerie et une librairie. L’association relie ainsi la sauvegarde d’un patrimoine, le soutien à la création contemporaine, et la diffusion de ses productions auprès des amateurs, collectionneurs et scolaires. L’Urdla sélectionne et invite une douzaine de plasticiens par an et leur offre la possibilité de pratiquer l’estampe originale lors de résidences. L’estampe – terme générique recouvrant tous les résultats d’un procédé d’impression — se caractérise par le tirage d’un nombre limité d’exemplaires numérotés et signés par l’artiste, destinés à la vente. “Originale”, signifie que les artistes travaillent eux-mêmes à la fabrication des matrices, les techniciens effectuant ensuite les tirages.

