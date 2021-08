Dijon Université de Bourgogne - Batiment Sciences Gabriel Côte-d'Or, Dijon Art et architecture – visite à l’Université de Bourgogne Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

17 et 19 septembre Art et architecture – visite à l’Université de Bourgogne * Ce parcours pédestre permet d’appréhender, à deux voix (CAUE et atheneum), l’évolution urbaine du quartier de l’université, l’architecture des différents bâtiments construits au fil des années (visites possibles), ainsi que les œuvres d’art (1% artistique) qui jalonnent le site. Rendez-vous devant le batiment Sciences Gabriel La visite du vendredi est exclusivement réservée aux scolaires. Inscription auprès de : peggy.camus@u-bourgogne.fr

La visite du dimanche est ouverte à tous, inscription auprès de l’atheneum, le centre culturel de l’Université *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Visite gratuite sur inscription : peggy.camus@u-bourgogne.fr (scolaires) et l’atheneum (dimanche)

Université de Bourgogne – Batiment Sciences Gabriel 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location81592953.jpg 03 80 39 50 03 https://ufr-svte.u-bourgogne.fr/ https://www.u-bourgogne.fr/

L’université de Bourgogne (uB) est une université française située à Dijon (Côte-d’Or) fondée en 1722. Elle possède également des antennes à Auxerre, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Mâcon et Nevers. Elle offre un large éventail de formation dans toutes les disciplines (hors odontologie : droit, économie, gestion, lettres, langues, médecine, pharmacie, sciences humaines, sciences exactes et expérimentales) et à tous les niveaux (licence, master, doctorat, diplômes de technologie, d’ingénieurs, professionnalisés, de santé, d’enseignement et de formation à la recherche).

