Satory Univem - Musée des véhicules de la Libération Satory, Yvelines Visite de la collection de véhicules de la 2e Guerre mondiale de l’UNIVEM Univem – Musée des véhicules de la Libération Satory Catégories d’évènement: Satory

Yvelines

Visite de la collection de véhicules de la 2e Guerre mondiale de l’UNIVEM Univem – Musée des véhicules de la Libération, 18 septembre 2021 10:00, Satory. Journée du patrimoine 2021 Univem – Musée des véhicules de la Libération. Gratuit

18 et 19 septembre Visite de la collection de véhicules de la 2e Guerre mondiale de l’UNIVEM * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Univem – Musée des véhicules de la Libération Avenue de Gribeauval 78000 Versailles Satory 78000 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62993712.jpg Crédits : Ville de Versailles / Pierrick Daul Gratuit Ville de Versailles / Pierrick Daul

Détails Catégories d’évènement: Satory, Yvelines Autres Lieu Univem - Musée des véhicules de la Libération Adresse Avenue de Gribeauval 78000 Versailles Ville Satory lieuville Univem - Musée des véhicules de la Libération Satory