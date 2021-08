Fontenay-le-Marmion Tumulus la Hogue Calvados, Fontenay-le-Marmion Visite guidée du tumulus néolithique de la Hogue Tumulus la Hogue Fontenay-le-Marmion Catégories d’évènement: Calvados

Fontenay-le-Marmion

Visite guidée du tumulus néolithique de la Hogue Tumulus la Hogue, 17 septembre 2021 14:00, Fontenay-le-Marmion. Journée du patrimoine 2021 Tumulus la Hogue. Gratuit

17 et 18 septembre Visite guidée du tumulus néolithique de la Hogue * Le tumulus néolithique est un imposant monument funéraire de 12 chambres. Erigé vers -4000 ans av. JC, il a connu une histoire longue et plusieurs campagnes de fouilles dont la plus ancienne, en 1829, remonte à Arcisse de Caumont. Le monument, propriété de l’Etat, a donné lieu en 2021 à des travaux de restauration, afin d’en permettre la conservation. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

*

Tumulus la Hogue Route de May-sur-Orne, 14320 Fontenay-le-Marmion Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Crédits : © C. Billard Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Fontenay-le-Marmion Autres Lieu Tumulus la Hogue Adresse Route de May-sur-Orne, 14320 Fontenay-le-Marmion Ville Fontenay-le-Marmion Age maximum 121 lieuville Tumulus la Hogue Fontenay-le-Marmion