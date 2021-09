Doué-la-Fontaine TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine, Maine-et-Loire Troglodytes et sarcophages TROGLODYTES ET SARCOPHAGES Doué-la-Fontaine Catégories d’évènement: Doué-la-Fontaine

18 et 19 septembre Troglodytes et sarcophages * L’archéologue Michel Cousin, qui fût responsable des fouilles, évoquera ses expériences et ses découvertes, le samedi après-midi et le dimanche. Un apéro-concert sera organisé le samedi en soirée avec la possibilité de faire une visite libre du site. (réservation obligatoire pour le concert au 02 41 59 24 95 ). *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 19h00 à 20h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Tarif réduit : 3€

TROGLODYTES ET SARCOPHAGES 1, rue de la Croix Mordret 49400 Doué-la-Fontaine Doué-la-Fontaine 49700 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location1227907.jpg 02 41 59 24 95 http://www.troglo-sarcophages.fr/

Site troglodyte : au début du moyen-âge, des milliers de sarcophages vont être extraits dans des carrières souterraines transformées au fur et à mesure en un vaste refuge fortifié. Les archéologues ont retrouvé tous leurs secrets de fabrication. Carrière ouverte dès le VI s. pour l’extraction des cuves et couvercles de sarcophages; devenue ensuite souterrain-refuge, puis habitat avec chapelle (XIIIs). Carrière en partie souterraine, en partie aérienne, de plus d’un ha. creusée dans des bancs de calcaire coquillier (faluns d’Anjou); les galeries dégagées ainsi que les aires d’extraction fouillées ont permis la reconstitution de la chaine opératoire de l’extraction; on peut voir sur place les cuves en cours d’extraction et les zones de travail des caviers ( travaux de M Michel Cousin de 1989 à 1995 en fouilles programmées). Actuellement ce type de carrières est unique dans la région.

