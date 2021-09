Libourne Tribunal Judiciaire de Libourne Gironde, Libourne Visite à deux voix, art & justice, du Tribunal ! Tribunal Judiciaire de Libourne Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Visite à deux voix, art & justice, du Tribunal ! Tribunal Judiciaire de Libourne, 18 septembre 2021 10:00, Libourne. Journée du patrimoine 2021 Tribunal Judiciaire de Libourne. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 05 57 55 33 44, musees@libourne.fr

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Visite à deux voix, art & justice, du Tribunal ! * Le musée des Beaux-Arts et le Tribunal judiciaire de Libourne s’associent et proposent des visites inédites de ce bâtiment qui fut autrefois un couvent et abrite aujourd’hui des fonctions judiciaires. Autrefois le couvent des Ursulines, le bâtiment abrite aujourd’hui des fonctions judiciaires. Des œuvres du musée y sont déposées, certaines depuis plusieurs années, d’autres depuis peu dans le cadre d’une volonté des deux institutions de développer des projets communs mêlant culture et justice. Ces visites seront l’occasion de découvrir l’histoire de l’édifice, les vestiges de son architecture ancienne, les espaces aménagés pour servir ses fonctions actuelles (salle des pas perdus, salles d’audiences, etc.), les symboles (des trophées de justice à la signification des robes) et les œuvres du musées qui ponctuent ce parcours. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité. 15 personnes par visite. Pass sanitaire obligatoire.

Tribunal Judiciaire de Libourne 22 rue Thiers, 335000 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde

05 57 55 33 44 Crédits : ©Revue historique et archéologique du libournais Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Tribunal Judiciaire de Libourne Adresse 22 rue Thiers, 335000 Libourne Ville Libourne lieuville Tribunal Judiciaire de Libourne Libourne