Concerts lyriques dans le salon de Madame Armieux tribunal de commerce Château Armieux, 18 septembre 2021 11:00, Salon-de-Provence Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Concerts lyriques dans le salon de Madame Armieux * Le Tribunal de Commerce, était au préalable la demeure de Mr & Mme Armieux.

Madame était cantatrice , elle donnait chaque mardi un concert lyrique pour la bourgeoisie salonaise. C’est cet événement que les magistrats du Tribunal de Commerce souhaitent célébrer à l’occasion de ces journées européennes du Patrimoine

Tout public

3 concerts par jour de 15 min environ proposés par Mezza Voce à 11h, 15h et 16h30 *

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h00

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

tribunal de commerce Château Armieux 481 Boulevard de la République 13300 Salon-de-Provence

