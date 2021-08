La Rochelle Tours de La Rochelle Charente-Maritime, La Rochelle Atelier “Couleurs Blasons” en classe pour les élèves de primaire Tours de La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Atelier “Couleurs Blasons” en classe pour les élèves de primaire Tours de La Rochelle, 17 septembre 2021 14:00, La Rochelle. Journée du patrimoine 2021 Tours de La Rochelle. Gratuit|Sur inscription educatif.tourslarochelle@monuments-nationaux.fr

Vendredi 17 septembre, 14h00 Atelier “Couleurs Blasons” en classe pour les élèves de primaire * Dans l’établissement scolaire, atelier Couleurs Blasons pour une classe de primaire de proximité. L’atelier “hors les murs” Couleurs Blasons propose aux élèves de découvrir les origines des armoiries, leurs usages, leurs compositions, leurs symboliques et l’utilité des blasons dans l’histoire d’un monument.

Par l’utilisation d’un vocabulaire particulier, ils apprendront à décrypter un blason afin, comme les chevaliers au Moyen Âge, de pouvoir identifier leurs amis et ennemis. Les élèves mettront à profit ces nouvelles connaissances pour laisser court à leur imagination et exprimer leur identité en créant un blason individuel ou semi-collectif. Seul le matériel courant des élèves est demandé. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h30

Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire de proximité (du CP au CM2), 30 élèves maximum, respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de l’atelier. L’atelier en classe dure environ 2h30.

Tours de La Rochelle Vieux-Port et rue sur les murs, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31036542.jpg 05 46 41 33 14 http://tours-la-rochelle.fr https://fr-fr.facebook.com/ToursDeLaRochelle

Dressées face à l’Atlantique, les trois tours de La Rochelle, tours Saint-Nicolas (XIVe siècle), de la Chaîne (XIVe siècle) et de la Lanterne (XIIe et XVe siècles) sont les vestiges d’un grand programme de fortifications édifié à partir du XIIe siècle par la ville. À la fois demeures, donjons urbains et prisons, elles sont le symbole d’une ville forte de ses privilèges et de sa richesse. Dans le passé comme aujourd’hui, les tours de La Rochelle sont l’emblème de la ville. Depuis leurs sommets, on découvre un panorama unique sur la ville et l’océan. Classées Monuments historiques depuis 1879, les tours de La Rochelle sont ouvertes au public par le Centre des monuments nationaux.

