Vendredi 17 septembre, 10h00 Chantier médiéval, un parcours découverte dans la tour Saint-Nicolas * Parcours découverte de la tour Saint-Nicolas sur le thème de la vie d’un chantier médiéval. Une introduction qui pose ou rappelle les bases de la période médiévale, notamment à La Rochelle, suivie d’un temps de réflexion, en petits groupes, pendant lequel les élèves découvrent les différents métiers de la construction et l’organisation d’un chantier au Moyen Âge à partir d’éléments contextuels ou matériels. La visite de la tour Saint-Nicolas permet ensuite de découvrir une architecture hors du commun lors d’une visite participative. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

Gratuit. Uniquement pour un groupe scolaire (du CP au CM2), 30 élèves maximum, respect des consignes et obligations sanitaires en vigueur le jour de la visite.

Tour Saint-Nicolas rue de l’Armide, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31664089.jpg 05 46 41 33 14 http://www.tours.larochelle.fr

Tour militaire et résidentielles, la tour Saint-Nicolas est une des tours médiévales qui encadrent, avec la tour de la Chaîne, l’entrée du port de La Rochelle depuis le XIVe siècle.

